Ituano e Tombense vencem fora e largam na frente na segunda fase – Futebol Interior

Campinas, SP, 2 (AFI) – Os mandantes se deram bem, neste sábado, na abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Ituano fez 1 a 0 em cima do Botafogo na Paraíba, pelo Grupo C, enquanto o Tombense também venceu por 1 a 0 o Ypiranga, no Rio Grande do Sul, pelo Grupo D.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE C !

VITÓRIAS FORA

O Ituano marcou seu gol com Igor Henrique, aos 12 minutos do segundo tempo no Almeidão, em João pessoa (PB). Agora completou dez jogos invicto, carregando a segunda melhor campanha da fase de classificação.

O Tombense também se deu bem no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). O gol da vitória foi anotado pelo artilheiro Rubens, aos 26 minutos do segundo tempo.

No domingo acontecem os outros dois jogos, um de cada chave. No estádio Heriberto Hulse, o Criciúma recebe o Paysandu, às 18h e um pouco mais cedo, às 16h, Manaus e Novorizontino se enfrentam na capital manauara.

O REGULAMENTO

A segunda fase será disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde jogam dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave já garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DA 1.ª RODADA DA 2.ª FASE: