Ituano garante acesso à Série B e pode decidir título com Tombense – Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – O Ituano garantiu, por antecipação, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Criciúma, neste domingo à tarde, no estádio Heriberto Hulse, pela quinta rodada das quartas de final da Série C. Com 10 pontos, o time paulista lidera o Grupo C, deixando o time catarinense com seis, em terceiro.

À noite, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), o Botafogo-PB venceu por 1 a 0 o Paysandu, e assumiu a vice-liderança, com oito pontos, deixando o Paysandu na lanterna com dois. O gol da vitória foi marcado por Éderson, aos 32 minutos do segundo tempo.

BRIGA PELA 2ª VAGA

A briga agora é para saber quem vai ser o líder e decidir o título com o Tombense, já confirmado em primeiro lugar no Grupo D. Na última rodada, o Ituano vai receber o Botafogo-PB, no estádio Novelli Júnior, em Itu, dependendo de um empate para garantir presença na decisão. O Criciúma, com seis pontos, ainda lutará pela segunda vaga na última rodada, quando vai enfrentar o Paysandu, em Belém (PA). Mas precisa vencer e ainda torcer por um tropeço do Botafogo-PB.

No Grupo D, está aberta a disputa pela segunda vaga. Na rodada final, o Novorizontino vai receber o Manaus, ambos com seis pontos, enquanto o Tombense vai receber o Ypiranga, com cinco pontos, ainda sonhando com o acesso à Série B.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 5.ª RODADA: