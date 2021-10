Ituano-SP 0 x 2 Criciúma-SC – Tigre volta a vencer mesmo fora de casa, equilibra Grupo C e dorme na liderança – Futebol Interior

Itu, SP, 10 (AFI) – Em jogo único que movimentou as disputas da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, na tarde deste domingo (10), o Ituano não teve muita sorte no duelo que marcou a volta da torcida ao Estádio Novelli Júnior. O time paulista recebeu e acabou derrotado pelo Criciúma, que fez 2 a 0 no placar e equilibrou o Grupo C. Claudinho e Dudu Vieira marcaram os gols da partida, um em cada tempo.

Com o resultado, o Criciúma, que contou com a estreia do técnico Claudio Tencati, voltou a vencer depois de duas rodadas de jejum e agora chegou aos quatro pontos ganhos, assumindo provisoriamente a liderança da chave. O Ituano ficou para trás, estacionado com três pontos. Paysandu e Botafogo-PB ainda se enfrentam nesta segunda-feira (11) no fechamento da rodada.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo jogando fora de casa, o Criciúma começou melhor na partida e ditou o ritmo de jogo nos primeiros minutos, tanto que não demorou para abir o placar. Logo aos 19 minutos, Silvinho serviu Claudinho que soltou uma bomba de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Pegoari, que até pulou na bola, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do jogo.

A resposta do Ituano veio minutos depois. Aos 22, Pacheco cruzou na medida para Tiago Marques, que estava livre de marcação, mas não conseguiu desviar de cabeça, perdendo uma ótima chance para o time paulista. Nos minutos finais, Gerson Magrão ainda teve uma chance de falta, mas Gustavo fez a defesa. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória do Criciúma por 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada e foi o Ituano que tomou as rédeas da partida em busca do empate. Logo no primeiro lance do segundo tempo, Gérson Magrão pegou a sobra e bateu de primeira, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Já aos cinco, o goleiro Gustavo afastou mal uma bola e Tiago Marques chegou batendo, mas a bola saiu por cima do gol.

O Ituano seguiu desperdiçando chances e do outro lado, o Criciúma foi decisivo quando foi ao ataque e aos 36 minutos deu números finais a partida. Silvinho puxou um contra-ataque rápido e cruzou na área. Dudu Vieira entrou livre na área e chegou batendo de primeira, sem pulo, marcando um bonito gol. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o time visitante venceu mesmo pelo placar de 2 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (16) para a disputa da terceira rodada do Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Logo às 17h, o Ituano recebe o Paysandu, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Um pouco mais tarde, às 19h, o Criciúma encara o Botafogo-PB, no Heriberto Hülse.