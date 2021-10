Ituano-SP 3 x 1 Paysandu-PA – De virada, Galo se reabilita e volta a brigar pelo acesso na Série C – Futebol Interior

Itu, SP, 16 (AFI) – Apesar de ter saído atrás no placar, o Ituano-SP conseguiu fazer jus ao fator casa para se reabilitar no Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Na tarde deste sábado (16), no duelo que abriu a terceira rodada, o time paulista recebeu e venceu o Paysandu-PA, de virada, pelo placar de 3 a 1. Com isso, o time rubro-negro assumiu momentaneamente a liderança e voltou a brigar pelo acesso.

Com seis pontos ganhos e um retrospecto de duas vitórias e uma derrota em três jogos, o Ituano é primeiro colocado da chave, enquanto o Paysandu ficou para trás, em terceiro, com dois pontos ganhos. Agora, as duas equipes voltam a se encontrar no próximo sábado (23), desta vez na casa do Paysandu, no Estádio da Curuzu, às 17h, pela quarta rodada.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou bastante movimentada, com os dois times se mandando para o ataque em busca de tirar o zero do placar. Tanto que isso não demorou para acontecer. Aos cinco minutos, Danrlei foi derrubado na área pelo zagueiro do Ituano e o árbitro marcou pênalti para o Paysandu. Marlon foi para a cobrança e não desperdiçou, mesmo com Pegorari tendo acertado o lado da cobrança.

Após o susto, o Ituano acordou para a partida e conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo. Aos 11 minutos, depois de um levantamento na área, Tiago Marques tentou o cabeceio, mas a bola ficou viva. Matheus Mancini aproveitou e chegou chutando de primeira para o gol.

Já o segundo gol do time paulista saiu aos 34 minutos. Em um contra-ataque rápido, Kaio tabelou com Igor Henrique e cruzou na medida para Gerson Magrão que testou firme para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário. Por isso, o primeiro tempo terminou em 2 a 1, de virada, para os donos da casa.

(Fotos: Miguel Schincariol/Ituano FC)

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o duelo seguiu em ritmo forte. O Paysandu passou a pressionar pelo empate e o Ituano se fechou na defesa, mas assustava em contra-ataques rápidos. Em um desses lances, o time da casa quase fez o terceiro aos 19. Depois de um cruzamento na área, Tiago Marques cabeceou na segunda trave e obrigou Victor Souza a fazer grande defesa. Os jogadores do Ituano alegaram que a bola tinha entrado.

A partir daí, a intensidade do jogo diminui bastante e o duelo ficou bastante faltoso no meio-campo, tanto que o árbitro distribuiu alguns cartões amarelos para ambas as equipes e o tempo foi passando. Mas, nos minutos finais de jogo, o Ituano fez o terceiro e último gol. Aos 50 minutos, João Victor recebeu um lançamento na entrada da área e bateu na saída do goleiro Victor Souza, que nada pode fazer.