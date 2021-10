Ituano-SP x Criciúma-SC – Invicto há 10 rodadas, Galo encara Tigre focado em manter a liderança isolada da Série C – Futebol Interior

Itu, SP, 08 (AFI) – Depois de estrear com vitória na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Ituano-SP volta a campo em jogo único da segunda rodada neste domingo (10) de olho em mais um resultado positivo para seguir isolado na liderança do Grupo C. Em casa, o time paulista recebe o Criciúma-SC, no Estádio Novelli Júnior, às 16h.

A equipe de Itu, que terminou na segunda posição do Grupo B da primeira fase com 33 pontos, está há dez jogos sem derrota e na estreia visitou e venceu o Botafogo-PB, fora de casa, pelo placar de 1 a 0 e tem três pontos.

Já o Criciúma começou a segunda fase com um empate sem gols diante do Paysandu, em casa, no Estádio Heriberto Hulse. Sem vencer há duas rodadas, o time catarinense busca a reabilitação para brigar pelas primeiras colocações da chave. Atualmente, soma um ponto.

ITUANO

Para o duelo, o Ituano não deve ter mudanças no time titular, já que não tem baixas por cartões ou lesões. Por outro lado, o técnico Mazola Júnior que ficou de fora da primeira rodada por suspensão, volta a ficar a beira do gramado. Em boa fase defensiva, o zagueiro Mateus Silva, que será titular, falou sobre as dificuldades que a equipe terá pela frente.

“Todos sabem que será um jogo muito dificílimo. O Criciúma tem uma equipe muito qualificada. Temos que entrar com o mesmo espírito vencedor. Estamos muito equilibrados e se Deus quiser vamos conquistar um bom resultado no Novelli”, disse o defensor, que usou o ano passado como exemplo para que o Ituano não cometa o mesmo erro para ficar com o acesso.

“Não tem como não lembrar o que aconteceu no ano passado. Começamos muito bem com uma vitória fora de casa, como neste ano. A competição já demonstrou como é importantíssimo fazer a lição de casa. Conseguimos um grande resultado em João Pessoa, mas não vai adiantar se chegarmos em casa e não conseguirmos nova vitória”, completou.

CRICIÚMA

Contratado nesta semana para substituir Paulo Baier, o técnico Cláudio Tencati comandou o primeiro treino à frente do Criciúma na manhã desta sexta-feira (08). Na atividade, o novo comandante deu uma atenção especial ao sistema tático e ao setor ofensivo, onde trabalhou um novo posicionamento. Além disso, ele Tencati também fez algumas mudanças no time titular, algumas por necessidade e outras por opção técnica.

O lateral-direito Alemão Teixeira e o volante Arilson com dores musculares não participaram da atividade e são dúvidas. Caso não tenham condições de jogo, Claudinho e Renan Areias devem receber oportunidades de começar jogando. Já o lateral-esquerdo Helder participou normalmente do treino, mas entre os reservas.