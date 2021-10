Ituano x Paysandu-PA – Vencedor do confronto pode terminar o turno na liderança – Futebol Interior

Itu, SP, 15 (AFI) – Ituano e Paysandu se enfrentam na tarde deste sábado pela terceira rodada do quadrangular de acesso do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo será no estádio Novelli Júnior, a partir das 17h.

Até aqui o Ituano tem uma vitória e uma derrota, ocupando a vice-liderança do Grupo C, com três pontos. Já o Paysandu empatou as duas partidas desta segunda fase e está na terceira posição, com dois pontos, sem ter sofrido e nem marcado gols.

ARTILHEIRO PREPARADO

O atacante Igor Henrique é o artilheiro do atual elenco do Ituano, com nove gols marcados em 46 jogos. Na Série C, ele balançou as redes em três oportunidades. O jogador, que é paraense, falou o que espera do adversário.

“Espero um Paysandu muito competitivo. Que vem de dois empates. Um fora e outro em casa. Eles vêm para cá para buscar sua primeira vitória. A gente vai estar muito atento. Vamos ficar ligados neste jogo porque o Paysandu é um time muito forte”, disse ele.

Um resultado positivo garante o Ituano entre os dois primeiros, fazendo com que a equipe termine o turno muito próxima do acesso. A equipe vem de uma derrota em casa para o Criciúma.

EM BUSCA DA PRIMEIRA VITÓRIA

Sem vencer, sem perder, sem fazer gols ou sofrer. Esse é o início do Paysandu no quadrangular. E para o jogo, o técnico Roberto Fonseca não contará com dois titulares. O meia José Aldo está com dores na coxa esquerda e nem viajou. Com uma lesão no mesmo local, o lateral-direito Marcelo também é ausência.

O zagueiro Perema falou o que espera do jogo no interior de São Paulo.

“Estamos focados em cada jogo, cada jogo é uma decisão e temos tudo para fazer um grande jogo fora. A gente sabe que vestindo essa camisa, temos a obrigação de vencer. O objetivo é só um, o acesso”, afirmou.