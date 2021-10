Ivete Sangalo tem crise de riso com Tatá Werneck em live; veja!

Ivete Sangalo participou de uma live com Tatá Werneck e teve uma crise de riso quando a humorista apareceu usando uma máscara de coelho, fazendo referência ao ‘The Masked Singer Brasil’, reality apresentado pela cantora.

A fantasia por si só já havia feito Ivete rir, mas Tatá ainda percebeu que havia um mosquito dentro da fantasia e afirmou que se engasgou com o inseto. O suficiente para a cantora cair na gargalhada mais uma vez.

“Fui fazer uma live com a musa Veveta e eis que pus o capacete com um mosquito dentro ???? bom tudo isso pra revelar que sou o coelho do Masked Singer Brasil”, escreveu Tata na legenda, se referindo a uma ação comercial relacionada ao programa.