Jade Picon nega suposto affair com Gui Araújo e desabafa sobre exposição

Jade Picon abriu o coração e revelou o seu lado da história sobre a polêmica com Gui Araújo, atual participante do reality ‘A Fazenda’.

Durante o programa, Gui apontou a digital influencer como sua “namorada proibida” e contou que eles se envolveram enquanto Jade ainda namorava com o João Guilherme.

Ao portal Hugo Gloss, ela se pronunciou e negou a traição.

“Sei que muita gente está esperando eu me manifestar. Fui exposta em rede nacional com falas que sequer saíram da minha boca e situações que nunca aconteceram. É muito chato ver meu nome envolvido em tantas fofocas desde que eu estou solteira, juntando suposições e mentiras para sustentar algo falso – como pegaram fotos e vídeos nossos como amigos durante meu namoro e criam as próprias conclusões – me colocando muitas vezes numa posição que eu vejo minha vida particular sendo exposta em âmbitos que eu jamais deveria vir me explicar, mas me vejo obrigada a trazer o meu lado da história em respeito a todos que me conhecem e me acompanham por aqui”, escreveu ela.

Em seguida, ela disse que irá trocar uma ideia com o ex-participante do ‘De Férias com o Ex’ quando ele sair de A Fazenda devido à exposição que foi feita. Além disso, ela também revelou que foi muito ofendida pelo comentário do peão.

“O Gui é amigo da nossa família desde 2013 e não vou crucificá-lo por essa exposição, mas ele tem que parar com essa atitude de expor a vida das pessoas através de sua narrativa unilateral e não consentida que vem se repetindo dentro do reality e não apenas comigo! Quando ele sair, iremos conversar. Assim como já conversei com o João hoje. Tudo isso, potencializado pelo fato de eu ser mulher, recebi uma avalanche de ofensas e julgamentos e continuarei recebendo ao posicionar os fatos, porque pra muitos é incabível uma melhor beijar alguém assim que termina o namoro”, explicou.

Ao final do comunicado, Jade Picon afirmou mais uma vez que é solteira e está se aventurando nessa nova fase e que o seu affair com Gui aconteceu apenas nesse momento atual.