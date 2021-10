Em busca de novos talentos para integrar seu time, a Jaguar Mining abre vagas para diversas áreas. Há chances para profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência, com foco unidades da empresa localizadas nas cidades de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Caeté e Conceição do Pará, em Minas Gerais.

Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Estágio Superior em Geoprocessamento (GIS), Analista de Negócios Pleno, Engenheiro(a) Manutenção, Mecânico(a), Eletricista, Estágio Técnico em Manutenção, Coordenação de Planejamento de Mina, Eletricista Infraestrutura Mina, Operação de Comboio/Lubrificação, Supervisão Operação Mina, Aprendiz (pessoa com deficiência), Operador de Fandrill, Técnico em Segurança no Trabalho, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Estágio de Custos, Estágio em Desenvolvimento Organizacional, Operação de Jumbo, Operação de Plataforma, Mecânico(a), Operação de Sala de Controle (Planta), Soldador(a), Fiscal de Obras, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição de interesse, assim como a jornada de trabalho. No entanto, alguns soft skills são importantes em todas as funções, como boa capacidade de aprender sempre, boa comunicação e visão sistêmica.



É importante notar, ainda, que a companhia brasileira de capital estrangeiro que produz e explora ouro no Quadrilátero Ferrífero, um prolífico greenstone belt localizado no estado mineiro, tem chances para todas as pessoas independentemente de sua raça, religião, cor, etnia, gênero, orientação sexual, deficiência e qualquer outra característica.

Nesse sentido, a empresa conta com vagas exclusivas em seu banco de talentos para mulheres, como uma forma de ampliar a presença feminina no segmento.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://jobs.solides.com/jaguarmining para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar seu currículo na posição desejada.