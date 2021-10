Jammil e uma Noites lança ‘Que Saudade Disso Aqui’; ouça

Do que você está com saudade? A falta de abraço, dos encontros, viagens, do Carnaval? É isso que o Jammil e uma Noites fala na sua nova música ‘Que saudade disso aqui’, que chega às plataformas de música nesta sexta-feira (15)

“Queremos trazer alegria para as pessoas. Falar de saudade, mas de uma maneira que a gente celebre os bons momentos”, conta Rafael Barreto, vocalista do grupo.

A canção é uma composição de Rafael, Manno Góes, Norberto Curvello e M1ka; e ela traz elementos eletrônicos, bom beats exclusivos.

Para ouvir a música é só clicar neste link e aproveitar! E mais: o Jammil quer saber, do que você está com saudade? Fale nas redes sociais e marque @bandajammil.