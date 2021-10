Jão divulga trailer e faixas do novo álbum ‘Pirata’

O terceiro álbum de estúdio do cantor Jão será lançado nesta terça-feira (19). Pelo Instagram, o artista revelou na noite de ontem (18), a capa e o título das 11 faixas que compõem o trabalho.

Jão também revelou um trailer, apresentando um pouco da estética do projeto e trechos das músicas. No vídeo, de aproximadamente 2 minutos e meio, ele aparece numa espécie de ficção, onde um meteoro cai na Terra. Nas imagens, há ainda referências de ‘Lobos’ e ‘Anti-Herói’, os dois últimos álbuns do cantor, além de grandes acontecimentos que marcaram alguns clipes do artista ao longo da carreira.

Com produção de Jão, em parceria com Paul Ralphes, Pedro Tófani e Zebu, ‘Pirata’ estará disponível nas plataformas digitais a partir das 21h.

Confira o título das 11 músicas do álbum ‘Pirata’:

1. Clarão

2. Não te amo

3. Idiota

4. Santo

5. Acontece

6. Você me perdeu

7. Meninos e meninas

8. Coringa

9. Doce

10. Tempos de glória

11. Olhos vermelhos