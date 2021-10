Jayme Matarazzo e a esposa posam com o filho: ‘Cada dia mais apaixonados’

Jayme Matarazzo posou bastante sorridente ao lado da mulher, Luiza Tellechea, e o filho do casal, Antônio. Isso porque o menino acaba de completar oito meses de vida, e o papai e mamãe corujas fizeram questão de celebrar a data. O tema da comemoração foi o personagem Mickey, com direito até a Antônio vestindo a roupinha do personagem.