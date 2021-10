Jeep, um dos carros mais escolhidos em 2021

“Go anywhere, do anything” (Va para qualquer lugar e faça qualquer coisa). Esse é o famoso slogan que acompanha desde sempre a publicidade do Jeep. Acontece que com os novos e seminovos Renegade é possível experimentar situações maravilhosas, fazer viagens inesquecíveis, sempre com a tranquilidade de estar dentro de um veículo seguro e confortável.

No mercado automotivo dos off – road há diversos modelos como os seminovos Renegade, que têm uma excelente dirigibilidade por causa das rodas que possuem suspensos independentes. Isso possibilita fazer viagens com curvas em alta velocidade.

Além disso, esse modelo de jeep tem uma central multimídia com uma tela de 8.4 polegadas, que concentra quase todas as funções do carro. Tendo motor a diesel, o Renegade tem uma extensa autonomia, é claro que dependendo do tipo de direção do motorista.

A história do Jeep

A origem deste tipo de veículo começa nos anos 1940, pouco tempo depois do início da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, nos Estados Unidos foi feito um concurso para criar um carro de combate.

Quando a guerra terminou, esse veículo acabou sendo adaptado para que pudesse ter um uso civil e, assim, o Jeep começou a ganhar popularidade. Justamente o termo Jeep foi registrado como marca no ano de 1950, no momento em que esse carro começou a ser fabricado tendo um espaço interno maior.

O Renegade nasceu no ano de 1974 com freios potentes e pneus largos. Em 1975 surgiu no mercado automotivo o modelo Cherokee. Esse carro foi lançado com teto de lona e portas de aço só no ano seguinte, 1976.

Já em 1984 surgem no mercado automotivo os Wagoneer e Cherokee novos com um sofisticado sistema de tração. Dois anos depois nasce o Wrangler e em 1990 aparece um novo 4×4, o Jeep Grand Cherokee.

O motivo do sucesso dos carros Jeep

Com o passar dos anos foram aparecendo diversos modelos Jeep apresentando uma diversidade de opções de equipamentos e acessórios, mantendo sempre a qualidade de conforto e do sistema de segurança.

No caso do Jeep Renegade, ele é um carro que oferece muito conforto e uma excelente altura, fato que facilita a visão do motorista, proporcionando maior segurança e uma boa sensação de controle do veículo. Talvez por esse motivo seja um carro muito escolhido por mulheres.

Sendo um carro muito versátil, é ideal para viajar com a família, levar os filhos para a escola, fazer compras e rodar tranquilamente tanto no campo, como na cidade e nas estradas. Um veículo ideal para a semana na cidade e o final de semana na praia ou na montanha!

O Renegade é muito procurado pelos consumidores; não é por acaso que é o modelo mais vendido neste ano de 2021, tanto no Brasil como no mercado automotivo da América Latina. O sucesso de vendas é incontestável.

Acontece que são muitos fatores pelos quais este tipo de carro é muito escolhido pelo público: o design, o consumo, a sua plataforma de conectividade que dá assistência e entretenimento ao mesmo tempo.

Por outro lado, assim como é possível viver o dia a dia com ele, também é possível viver uma grande aventura, sempre com conforto e segurança, tanto para o motorista quanto para todos os outros ocupantes do veículo.

Uma das melhores opções no mercado automobilístico

O Jeep Renegade é um perfeito exemplo de carro versátil, porque oferece a possibilidade de aventura e também da vida do dia a dia na cidade. O sucesso deste veículo é definitivamente simples de se explicar:

É um carro que possui um design moderno, misturando as suas origens com a modernidade. Isso é possível de se comprovar através da grade frontal que foi mantida e os vincos acrescentados ao conjunto óptico. Por isso o design chama tanto a atenção dos consumidores.

Além disso, a cabine tem os elementos emborrachados, não de plástico, o que o diferencia dos veículos concorrentes. Também a posição do motorista para dirigir é fantástica, porque tem uma altura que facilita o campo visual, dando mais segurança a quem dirige.

O Renegade roda em todo tipo de chão. Sendo um carro ligeiro e forte e tendo um excelente consumo de combustível, ele roda suave e silenciosamente.