Jeniffer Dias, de ‘Segunda chamada’, fala sobre infância pobre e auto-estima

Atualmente, a atriz está no ar em “Segunda chamada”, no Globoplay: é Antônia, uma jovem que estuda à noite e trabalha como entregadora de aplicativos durante o dia. “A personagem me fez ver como os profissionais são desvalorizados, explorados, e se arriscam demais. Não deveriam ser tratados como descartáveis”, lamenta. “Dar a gorjeta na mão do entregador, e não no app, passou a ser essencial e de extrema importância. Muitos tem a realidade parecida com a de Antônia e com a de tantos desse Brasilzão: trabalham um período e estudam em outro. Deveriam receber as taxas que merecem”.