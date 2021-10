João Roma defende Auxílio mais alto: “Tem gente com fome”

O Ministro da Cidadania, João Roma, voltou a falar sobre o Auxílio Brasil. Esse é o programa que deve substituir o Bolsa Família já a partir do próximo mês de novembro. Em meio às discussões sobre o valor do benefício, ele decidiu postar uma mensagem enigmática em seu perfil oficial do Twitter.

“Não existe economia forte se tem gente com fome. Reitero que o social e a economia são as duas faces da mesma moeda. O Auxilio Brasil acolhe o cidadão e respeita a responsabilidade fiscal”, postou o Ministro. Ele optou por não citar nomes e acabou não deixando muito claro o que queria dizer com isso.

Nesta terça-feira (19) começou a circular pela imprensa a ideia de que o Governo Federal poderia aumentar o valor do programa dos atuais R$ 189 para R$ 400. Isso seria uma elevação muito maior do que se esperava. De qualquer forma, a reunião que iria anunciar esses dados acabou sendo cancelada.



O Ministro da Cidadania vinha defendendo que o Governo não só pagasse um valor mais alto no novo Bolsa Família como também prorrogasse o Auxílio Emergencial. Não se sabe se ele vai ter força para conseguir fazer o Palácio do Planalto seguir por esses caminhos. Agora o que resta é aguardar.

De acordo com informações da imprensa, o plano do Governo Federal é começar os pagamentos do Auxílio Brasil já em novembro. A ideia é pagar R$ 300 como uma espécie de base. Junto com isso, os usuários receberiam também um adicional de R$ 100 que duraria até depois das eleições presidenciais do próximo ano.

A saga de João Roma

Esta está sendo uma semana intensa para o Ministro da Cidadania. Isso porque nos últimos dias ele teve que mudar sua versão dos fatos em mais de uma oportunidade. E isso pode demonstrar que a situação não está simples dentro do Governo Federal.

Na segunda-feira (18), por exemplo, João Roma garantiu que o valor médio do novo Bolsa Família seria de R$ 300 por pessoa. Além disso, ele adiantou também que a quantidade de indivíduos que receberiam o dinheiro do programa subiria dos atuais 14 milhões para 17 milhões.

Já na terça-feira (19), o Ministro apresentou outros dados. Depois de uma reunião com o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ele deixou claro que não sabe quanto é que o Palácio do Planalto vai pagar em média do novo Auxílio Brasil.

Auxílio maior?

A grande verdade é que o Governo federal está andando neste momento em uma espécie de corda bamba. Sabe-se que qualquer decisão que for tomada vai atrair uma série de críticas. Pelo menos é o que se imagina.

Caso decida aumentar o valor do Auxílio Brasil para R$ 400, o Governo do Presidente Jair Bolsonaro poderia enfrentar críticas de setores do mercado e do próprio Ministério da Cidadania. E ele está vendo como isso está funcionando neste exato momento.

Por outro lado, se ele decidir não aumentar o valor para os R$ 400 vai receber críticas da ala política do Palácio do Planalto. Além disso, é provável que os partidos de oposição também critiquem diretamente essa possível decisão.