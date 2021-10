Joelma rememora separação polêmica de Ximbinha: ‘Teve traição e violência’

Joelma voltou a falar do fim conturbado do seu casamento com Ximbinha, que aconteceu em 2015, em meio a muitas polêmicas. A cantora concedeu uma entrevista ao canal da jornalista Leda Nagle no Youtube nesta sexta-feira e reafirmou que a separação aconteceu por ter sido traída pelo guitarrista e sofrido violência por parte do ex-marido.