Jogador agride e árbitro sai de ambulância em jogo da Segundona Gaúcha. VÍDEO! – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 04 (AFI) – A 12ª rodada da Série A2 do Campeonato Gaúcho ficou marcada pela agressão do jogador William Ribeiro, do São Paulo, ao árbitro Rodrigo Crivellaro no duelo contra o Guarani, no estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires, no interior do Rio Grande do Sul. CONFIRA O COMENTÁRIO COMPLETO DA RODADA!

O Guarani vencia a partida por 1 a 0, quando aos 16 minutos do segundo tempo o jogador do São Paulo aparece nas imagens agredindo o árbitro. Primeiro ele o derruba com empurrão e logo em seguida desfere um chute nas costas do dono do apito, já caído no gramado, numa grande covardia.

O juiz Rodrigo Crivellaro foi atendimento imediatamente pelos médicos que estavam no estádio. Ele chegou a ficar desacordado e acordou quando já estava dentro da ambulância. Ele foi encaminhado para um hospital da cidade e o quadro de saúde é estável, apesar do susto.

Rapidamente as imagens viralizaram nas redes sociais. O próprio perfil oficial do São Paulo lamentou a agressão do seu jogador William Ribeiro. Outras pessoas pediram punição pesada ao jogador, até mesmo um banimento à prática do esporte.

A partida entre Guarani e São Paulo não teve condições de ter continuidade e foi suspensa até que a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) se pronuncie e avalie uma nova data.

CONFIRA O VÍDEO DA AGRESSÃO!