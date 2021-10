Jogador que agrediu árbitro no Rio Grande do Sul é solto em menos de 24 horas – Futebol Interior

​Porto Alegre, RS, 05 (AFI) – Menos de 24 horas depois de ser preso em flagrante, o jogador William Ribeiro, demitido do São Paulo-RS, deixou a a Penitenciária Estadual de Venâncio Aires e responderá em liberdade. Ele deve responder por tentativa de homícidio após agredir com um chute muito forte a cabeça do árbitro Rodrigo Crivellaro, em jogo contra o Guarani-RS pela Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho.

O Ministério Público Estadual afirmou que recorrerá da decisão da juíza Cristina Junqueira e apresentará nova denúncia após o término do inquérito policial.

A Polícia Civil trata o caso como tentativa de homicídio, que pode render até 30 anos de prisão. “Ele desferiu um golpe muito forte, violento, na cabeça do árbitro fazendo com que ele desfalecesse e fosse encaminhado ao hospital”, disse o delegado Vinicius Assunção.

O CASO

A agressão ocorreu na noite de segunda-feira, aos 14 minutos do segundo tempo, no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires, três minutos depois de o Guarani, time local, abrir o placar. O jogo era válido pela antepenúltima rodada da fase inicial do Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão.

Após receber um cartão amarelo por reclamação, Willian se dirigiu ao árbitro Rodrigo Crivellaro e desferiu um soco. Ao cair, o atleta chutou a nuca do juiz, enquanto estava caído no chão, desacordado. Os jogadores de Guarani e São Paulo-RS chamaram com urgência o médico e a ambulância. Willian foi levado ao vestiário e cerca de 30 minutos depois foi conduzido pela polícia à delegacia.

Após o corrido, o São Paulo-RS divulgou nota oficial repudiando e lamentando a agressão. O clube rescindiu o contrato do jogador, que tem histórico de agressões.