Jogadores de 19 times do Brasileirão assinam termo para torneio terminar no dia 5 de dezembro – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 01 (AFI) – Os jogadores dos times da Série A do Campeonato Brasileiro estão preferindo realizar uma maratona de jogos do que levar o campeonato até o final de dezembro. Os atletas se uniram e enviaram uma carta para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo para que o torneio termine no dia 5 de dezembro, como previsto.

Dezenove clubes se movimentaram contra o adiamento da rodada. O único que parece não ter apoiado a causa é o Flamengo, que até pouco tempo brigava sozinho pelo retorno do público nos estádios brasileiros.

CBF foi esticar calendário do Brasileirão

COMO FICA?

A CBF estava projetando esticar o calendário por causa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. No entanto, poderá voltar atrás para atender aos jogadores, que não querem suas férias novamente comprometidas.

A expectativa é que a CBF se pronuncie sobre o caso na próxima semana.