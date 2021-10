Jogadores do Criciúma visitam sala de troféu antes do treino – Futebol Interior

Criciúma, SC, 29 (AFI) – Os jogadores do Criciúma fizeram uma visita na Sala de Troféus Décio Bianchini Góes na tarde desta sexta-feira (29/10), pouco antes do treinamento preparatório para o confronto contra o Ituano pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O espaço fica anexo a Loja Tigre Maníacos, no estádio Heriberto Hülse, e foi inaugurado no dia 12 de outubro. Estiveram presentes o presidente Anselmo Freitas, diretores do clube, torcedores, e na ação, os atletas puderam conhecer um pouco mais da memória do Tricolor.

“A história do Criciúma é grandiosa, um clube com muitas glórias e títulos importantes. Foi ótimo para nós estarmos aqui hoje e ver tudo de perto. Eternizar os nomes nessa Sala é o sonho de todo jogador que veste essa camisa”, afirmou Gustavo, goleiro e capitão do Tigre.

A Sala conta com cerca de 40 troféus, como a taça da Copa do Brasil, o título nacional mais representativo do futebol catarinense. Uma TV com um vídeo contando a história do clube através de entrevistas com pessoas que fazem parte da memória do Criciúma também está presente no local.

JOGO

Neste domingo (31), Criciúma e Ituano irão se encontrar em uma verdadeira decisão no Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo. O duelo está marcado para às 16h, no Estádio Heriberto Hulse. Enquanto o Galo de Itu tenta garantir matematicamente o acesso e até a vaga na final, o Tigre busca a reabilitação para continuar vivo na briga.

Criciúma precisa necessariamente da vitória para continuar no páreo. Em caso de empate ou derrota, o time carvoeiro, que aparece na segunda posição na tabela com cinco pontos empatado com o Botafogo-PB, perderá a chance de ir à final, mas seguirá com chances de acesso. Deixando tudo para a última e derradeira rodada.