‘Jogamos contra o melhor time do BR’ – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 21 (AFI) – O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, analisou a partida do Fortaleza, na derrota por 4 a 0 para o Atlético Mineiro, a primeira das semifinais da Copa do Brasil, jogo realizado no Mineirão. O comandante disse que o que prejudicou o Leão inicialmente, é que os dois primeiros gols iniciais do Galo, foram próximos um do outro.

“Foram dois gols de bola parada e teremos que corrigir esses defeitos. Tivemos sempre que lutar muito, pois estávamos sempre atrás do marcador mas criou também situações (de gol)”, relatou o treinador que disse que assume a responsabilidade na formatação do time enfrentando um adversário ofensivo como o Atlético.

“Enfrentamos um adversário que é o primeiro no Brasileiro, mas num jogo começamos criando chances nos primeiros 20 minutos, e criamos situações (para marcar), mas depois eles fizeram o gol através de uma bola parada. Vamos continuar trabalhando e confiantes no time”, ressaltou Vovojda.

O segundo duelo será no Castelão na próxima quarta-feira (24) e o Leão do Pici precisa ganhar para levar a decisão aos pênaltis. Questionado da situação do Leão de ter que vencer o jogo no Castelão na semana que vem, para seguir vivo e na competição, o treinador, disse que a primeira medida agora de descansar para o jogo diante do Atlético Paranaense.

“Será muito difícil e muito perto (sábado), e depois para quarta-feira vamos analisar e planificar próximo jogo (contra o Galo na quarta na capital cearense)”, reafirmando que confia no grupo de jogadores do Fortaleza.