‘Jogo de detalhes’ – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 06 (AFI) – O Campinense segue se preparando para disputar o acesso no Campeonato Brasileiro Série D em dois jogos com o América-RN pelas quartas de final. Os dois times já se enfrentaram duas vezes na primeira fase, pois estiveram no Grupo A3. No primeiro jogo, a Raposa ganhou por 3 a 0 e, no segundo, empataram sem gols.

NOS DETALHES

Para o técnico Ranielle Ribeiro, o fato de as equipes se conhecerem é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Além disso, classificou o jogo como um clássico.

“O benefício de enfrentarmos o América-RN neste mata-mata do acesso é de conhecer o adversário que enfrentaremos. A parte negativa é que eles também nos conhecem. Será um jogo de detalhes, numa tônica muito semelhante à dos clássicos. Ninguém vai querer errar”, analisou.

FORÇA DA TORCIDA

Na partida de volta, o Campinense poderá comemorar o acesso diante da sua torcida, algo que será o grande diferencial, segundo afirmou Ranielle.

“A presença do torcedor será a mola propulsora na busca pelo acesso. O torcedor está sedento por esse retorno. Todo profissional de futebol, quando entra em um estádio com torcida, e principalmente nas condições que teremos na segunda partida, com torcida única e podendo comemorar um acesso, dá um incentivo a mais”, destacou.

QUARTAS DE FINAL

Por terem melhores campanhas, Aparecidense, Campinense, Ferroviária e ABC farão os confrontos de volta como mandantes e tendo o apoio dos seus torcedores nas arquibancadas, o que é determinante em duelos de mata-mata.

O Campinense visita o América-RN no sábado, às 17h30, na Arena das Dunas, em Natal (RN). O jogo de volta será no sábado seguinte, às 17h30, no Amigão, em Campina Grande (PB). Quem avançar estará classificado às semifinais e garante acesso à Série C de 2022.