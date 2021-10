‘Jogo mais importante do ano’, destaca lateral do América-RN sobre o Campinense-PB – Futebol Interior

Natal, RN, 13 (AFI) – Após logo tempo em recuperação de lesão muscular, o lateral-direito Felipinho voltou a iniciar uma partida pelo América-RN no último sábado (9), no primeiro jogo contra o Campinense-PB pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D.

O embate terminou sem gols na Arena das Dunas e a decisão ficou para o próximo sábado. Para o atleta, o alvirrubro precisará ter “erro zero” para conquistar o acesso na Paraíba.

“É um jogo bem importante, o mais decisivo para nós na temporada. Desde o primeiro tempo, sabíamos que seria difícil. São 180 minutos que não podemos errar e 90 já foram. Precisamos estar concentrados, pois a classificação será decidida nos detalhes”, avaliou.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA:

JOGO DE VOLTA

Campinense-PB e América-RN voltam a campo no próximo fim de semana. A grande decisão pelo acesso à Série C ocorrerá no sábado (16), às 17h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Novo empate leva a decisão para os pênaltis.