‘Jogo para entrar para história’ – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 06 (AFI) – O Caxias-RS segue se preparando para disputar o acesso no Campeonato Brasileiro Série D em dois jogos com o ABC-RN pelas quartas de final. Nesta quarta-feira, o clube divulgou um teaser (vídeo curto) convocando a torcida para o duelo decisivo.

O vídeo traz imagens do Estádio Centenário vazio por conta da pandemia, mas em seguida convoca o torcedor a comprar ingressos. “Todos esperavam voltar para a casa… Esse momento chegou. O próximo jogo é para entrar para a nossa história”.

CONFIRA O VÍDEO:

QUARTAS DE FINAL

Por terem melhores campanhas, Aparecidense, Campinense, Ferroviária e ABC farão os confrontos de volta como mandantes e tendo o apoio dos seus torcedores nas arquibancadas, o que é determinante em duelos de mata-mata.

Caxias e ABC fazem o primeiro jogo neste domingo, às 17h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O jogo de volta será no sábado seguinte, às 17h30, no Frasqueirão, em Natal (RN). Quem avançar estará classificado às semifinais e garante acesso à Série C de 2022.