Jogos deste feriado no Gaúcho da A2 garantem mais dois classificados – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 12 (AFI) – O Campeonato Gaúcho da A2 teve o encerramento de sua 13ª rodada nesta terça-feira com três jogos e com resultados que garantiram as classificações de Lajeadense e Avenida para a primeira fase decisiva dos “mata-matas” do campeonato de acesso do Rio Grande do Sul.

No melhor jogo desta terça-feira, na Arena Alviazul, em Lajeado, a Lajeadense venceu o Guarani de Venâncio Aires por 1 a 0, gol do zagueiro Vitor Dadalt, de cabeça, aos 28 minutos do primeiro tempo. Dadalt foi escolhido, inclusive, o melhor jogador da partida pela Rádio Independente de Lajeado (AM 950).

Os outros dois jogos terminaram empatados: Inter de Santa Maria 0 x 0 Avenida e Guarany de Bagé 1 x 1 São Gabriel.

Na última rodada, que acontecerá com todos os jogos às 15 horas do domingo, serão decididas as três últimas vagas de classificação.

O Portal Futebol Interior vem acompanhando a competição e traz detalhes de como está o Campeonato Gaúcho da A2.

GRUPO “A” COM DOIS TIMES CLASSIFICADOS E DUAS VAGAS EM ABERTO

Faltando apenas uma rodada para o encerramento da fase classificatória, os quatro primeiros colocados do Grupo “A” são União Frederiquense (28 pontos ganhos), Veranópolis (27 pontos ganhos), Cruzeiro (18 pontos) e Brasil de Farroupilha (15 pontos)

União Frederiquense e Veranópolis já estão matematicamente classificados, enquanto as outras duas vagas estão bem disputadas, sendo que o Cruzeiro se classifica com um simples empate na última rodada contra o Passo Fundo.

Glória de Vacaria, com 15 pontos ganhos, e Tupi, com 14 pontos, também tem chances de chegar em quarto lugar.

GRUPO “B” SÓ COM UMA VAGA EM DISPUTA

No Grupo “B” os quatro primeiros colocados são Guarany de Bagé (26 pontos ganhos), Lajeadense (24 pontos), Avenida (22 pontos ganhos) e São Paulo (18 pontos ganhos).

Matematicamente, Guarany, Avenida e Lajeadense estão classificados e a última vaga será decidida entre São Paulo e Inter de Santa Maria, ambos com 18 pontos ganhos.

O Inter perdeu a chance de superar o São Paulo ao apenas empatar em 0 a 0 com o Avenida, na tarde desta terça-feira, em seu campo na cidade de Santa Maria, sendo que o São Paulo, na noite de segunda-feira, soube aproveitar o fator campo e venceu o Bagé por 2 a 0.

TRÊS TIMES BRIGAM CONTRA O REBAIXAMENTO NO GRUPO “A”

Em termos de rebaixamento, no Grupo “A” o último colocado é o Passo Fundo com doze pontos ganhos. Com três pontos em disputa, Tupi (14 pontos) e Igrejinha (13 pontos) também vão para a última rodada com risco de rebaixamento, sendo que o Tupi poderá aqui se classificar caso vença o Glória e aconteça uma combinação de resultados.

REBAIXAMENTO NO GRUPO “B” SERÁ DECIDIDO NO TAPETÃO

A decisão do rebaixamento no Grupo “B” será resolvida na quinta-feira no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha.

Com onze pontos ganhos, o Grêmio Bagé deverá perder doze pontos por escalação errada de vários jogadores, ficando com um ponto negativo.

No regulamento do Campeonato Gaúcho da A2 é proibida a escalação de jogadores que tenham disputado alguma primeira divisão estadual, e o Bagé fez a utilização de vários atletas que disputaram primeira divisão em alguns Estados.

O departamento jurídico do Bagé alega que não poderia escalar jogadores que atuaram na primeira divisão gaúcha e não em outros Estados.

Ao final dessa rodada, o São Gabriel é lanterna do grupo, com dois pontos ganhos, mas, caso se confirme que o Bagé perderá os pontos, deverá se livrar do rebaixamento, que ficará com o Bagé.

SAIBA DETALHES DOS REGULAMENTO DA A2 GAÚCHA

O Campeonato Gaúcho da A2 teve seu início no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, que estão divididas em dois grupos de oito times que estão jogando entre si, dentro do grupo, em turno e returno.

Ao final desta primeira fase, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para dois “mata-mata” que apontarão as duas equipes que conquistarão o acesso para a elite gaúcha de 2021, bem como o último colocado de cada grupo será automaticamente rebaixado para a Segunda Divisão.

Campeonato Gaúcho – A2

13ª Rodada

Sábado – 09/10/2021

Cruzeiro 0 x 1 União Frederiquense

Domingo – 10/10/2021

Glória 0 x 1 Brasil de Farroupilha

Veranópolis 5 x 0 Tupi

Igrejinha 1 x 1 Passo Fundo

Segunda Feira – 11/10/2021

São Paulo 2 x 0 Bagé

Terça Feira – 12/10/2021

Guarany de Bagé 1 x 1 São Gabriel

Inter de Santa Maria 0 x 0 Avenida

Lajeadense 1 x 0 Guarani de Venâncio Aires

Próxima Rodada – 14ª Rodada – Última da Fase Classificatória

Domingo – 17/10/2021

15:00 hs – Brasil de Farroupilha x Igrejinha

15:00 hs – Tupi x Glória

15:00 hs – União Frederiquense x Veranópolis

15:00 hs – Passo Fundo x Cruzeiro

15:00 hs – São Gabriel x Inter de Santa Maria

15:00 hs – Guarani de Venâncio Aires x Guarany de Bagé

15:00 hs – Bagé x Lajeadense

15:00 hs – Avenida x São Paulo