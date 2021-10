Joia do Sport chama a atenção do futebol europeu; multa é de 30 milhões de euros – Futebol Interior

Recife, PE, 23 (AFI) – Passando por um momento financeiro bastante delicado, o Sport tem em Gustavo uma luz no fim do túnel. O meia de apenas 19 anos está despertando o interesse do futebol europeu.

A diretoria rubronegra confirmou ao ge que um empresário ligado a um clube europeu procurou saber a situação de Gustavo, que tem contrato com o Sport até 2026 e a multa rescisória para fora do país é de 30 milhões de euros.

“De fato recebemos uma sondagem de um empresário, mas nada de concreto. E a gente só vai avançar em qualquer conversa ao final da temporada. O empresário é ligado a um clube da Europa”, disse o vice de futebol Augusto Carreras.

Essa é a primeira temporada de Gustavo como jogador profissional. Mais utilizado desde a chegada do técnico Gustavo Florentín, o meia tem 32 partidas, um gol e três assistências.

Apesar da pouca idade, Gustavo é peça importante para ajudar o Sport na permanência na elite do Brasileirão. O Leão está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 27 pontos.