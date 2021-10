Joinville-SC (1) 2 x 1 (3) Uberlândia-MG – Nos pênaltis, Verdão se classifica – Futebol Interior

Joinville, SC, 2 (AFI) – Em um duelo emocionante, o Uberlândia-MG garantiu sua classificação à próxima fase da Série D. Na Arena Joinville, os mineiros perderam para o Joinville-SC no tempo normal (2 a 1), mas venceram por 3 a 1 nos pênaltis e ficaram com a vaga. Agora, aguardam o seu adversário na próxima fase, o qual será definido através de cruzamento olímpico.

EMOCIONANTE!

Dentro de campo, o duelo foi emocionante. Em seus domínios e precisando vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga, o Joinville-SC começou com tudo sobre o Uberlândia-MG. Ainda nos minutos iniciais da primeira etapa, o Coelho abriu 2 a 0 através de Tadeu e Naldo, garantindo o resultado necessário.

Joinville-SC vence o Uberlândia-MG, mas acaba desclassificado da Série D (Foto: Vitor Forcellini/JEC)

A alegria, porém, terminou ainda na primeira etapa. Aos 32 minutos, Kellyton mandou a bola para as redes e diminuiu para os visitantes, deixando o placar agregado empatado. Na volta dos vestiários, da mesma forma, pouco movimento. Desta forma, sem gols, o tempo foi passando e, com isso, o placar zerado foi confirmado.

PÊNALTIS

Nas cobranças de pênaltis, o Uberlândia-MG contou com uma grande tarde do goleiro Rafael Roballo e a falta de pontaria do Joinville. Defendendo uma cobrança e vendo o rival desperdiçar outras duas, os mineiros venceram por 3 a 1 nas cobranças de penalidades, com Ingro, Pedro Vitor e Daniel Ribeiro marcando (Jaques descontou). Com isso, a classificação alviverde foi selada.