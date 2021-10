Jojo Todynho termina namoro com baiano: ‘Piranha tá on’

Depois de dois meses de namoro, Jojo Todynho está solteira novamente. A artista confirmou o rompimento do relacionamento com o empresário Márcio Felipe através das redes sociais, nesta quarta-feira. Ela não deu detalhes sobre o motivo do término, mas acrescentou que não sabe se os dois permanecerão amigos.

“Eu e baianinho não ficamos mais, porque a gente não é namorado, éramos ficantes assumidos. Então, não estou ficando mais com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. É uma pessoa legal e bacana. Mas, gente, não teve como”, começa ela, em sua página.

“O INSS não pagou direito a minha aposentadoria, então a piranha está on novamente. Eu me desaposentei. Estava piranha aposentada, não estou mais. A mãe está mais que on. E é isso.”

Jojo ainda se direcionou às mulheres que a seguem, usando o bordão -“oi, amor!”- usado pelo (agora ex) namorado: “Alô, mulherada. ‘Oi, amor’, está livre para vocês”.

“A moto da Jojo não pode parar um minuto”, disparou.

Quando deu pistas que estava namorando, no início de setembro, Jojo dizia estar apaixonada. “Até o bom dia dele me dá um frio na barriga. Ele tem um jeito parecido comigo. É uma pessoa que chegou e arrasou meu coração, chegou, dominou meu coração e me pegou de jeito. É um gostosão, lindo. Entrou na minha vida arrebentando tudo. Sempre arrumei caras introspectivos, e ele é simpático, se enturma com as pessoas. Estou me permitindo viver isso”, disse ela na época em entrevista ao podcast Podpah.