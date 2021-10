Jojo Todynho volta a falar sobre traição em Paris: ‘Não ia perder as oportunidades’

Jojo Todynho abriu o jogo sobre o término do relacionamento de dois meses com Márcio Felipe. Na última terça-feira (19), a cantora revelou que traiu o então namorado durante uma viagem para Paris.

“Quem vacilou fui eu. É gente, Paris rendeu muita história. Vida que segue, fazer o que? É isso”, disse na ocasião através de suas redes sociais.

A vencedora de “A Fazenda” foi procurada pela coluna de Fábia Oliveira para explicar melhor em que circunstâncias aconteceu a “pulada de cerca”. “Estava em Paris, né? ‘Não ia perder as oportunidades. E que oportunidades. Então a vida seguiu e quando cheguei aqui no Brasil eu terminei com ele. A gente tinha brigado e aí eu saí pra beber”, disse sem papas na língua.