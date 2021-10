Jornada gratuita preparatória para o Enem é realizada nesta segunda (18)

Alunos do ensino médio de todo o estado terão um reforço para os preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com uma programação especial desenvolvida pela Unijorge. Os jovens irão contar com dicas de professores, vestibular simulado e um mega aulão de revisão. As inscrições gratuitas para o Circuito Enem já estão abertas e podem ser feitas pelo site da universidade.

A primeira ação será o Enem.VC, que terá início no dia 18 de outubro. Serão disponibilizados vídeos feitos por professores com experiência de escolas e cursinhos. Entre os temas: dicas de como estudar, o que estudar e os principais tópicos do exame. Os estudantes inscritos receberão quatro vídeos por semana, enviados de segunda a quinta-feira, até a última data que antecede o dia de cada prova do Enem, que este ano serão realizadas entre 21 e 28 de novembro.

No dia 6 de novembro, acontece o vestibular ‘Nossa Vez’ que é uma prova que seguirá o mesmo modelo do Enem e do vestibular da Unijorge. Será abordado os principais temas e conteúdos trabalhados no exame. O simulado será realizado através da plataforma “Prova Fácil” e poderá ser feito no dia marcado, como também, ficará disponível por sete dias.