Jornalista Fabrício Junqueira lança seu segundo livro “Entre Ruas Cruas” – Futebol Interior

Taubaté, SP, 11 (AFI) – O jornalista Fabrício Junqueira, colaborador do Portal Futebol Interior, lança neste próximo sábado (16/10) seu segundo livro pela Vilarejo Meta Editora, o “Entre Ruas Cruas”, um compilado de crônicas e contos urbanos.

O lançamento acontece no sábado e começa às 16h e vai até às 23h no Dama Bier Delivery de São José dos Campos. No local, além do badalado chope da casa (Dama Bier) também haverá música ao vivo com o músico Nadiejo, de São José dos Campos.

A ideia de fazer em um bar aberto, em um extenso período de horas visa justamente evitar aglomerações no local.

LIVRO NARRA CRÔNICAS URBANAS

O livro narra histórias cotidianas, desde um idoso abandonado pela filha ou até mesmo textos com críticas sociais como a crônica que narra a tristeza de uma morte em um atropelamento de uma vendedora ambulante.

“Navegar pelas histórias das pessoas comuns, simples e sofridas. Há amores, dor, perda, solidão, saudade e decadência. Que peso do mundo somos capazes de suportar em nossas costas? Em “Entre Ruas Cruas”, vivemos e morremos em desenganos e querer, paixões e frustrações. Entre o sonho e a realidade, caminhamos pelas veias abertas de nossas existências”, escreveu o também escritor Paulo Roberto Andel sobre o novo livro de Junqueira.

TEXTOS RÁPIDOS DE AMORES E TRISTEZAS

Um livro de tiro curto, com textos rápidos mas que prende a atenção, com amores e tristezas, com a cara escancarada da realidade, assim descreve o próprio autor, Fabrício Junqueira, sobre sua nova obra.

“Ficarei muito feliz com a presença das pessoas e principalmente a opinião sobre o livro”, disse Junqueira.

SERVIÇO

Lançamento do livro Entre Ruas Cruas

Sábado: 16/10/2021

Horário: 16h às 23h

Local: Dama Bier Delivery São José

Rua: Santa Elza, 478 – Vila Adyan – São José dos Campos

Compra do Livro: Wathsapp (12) 99187-3278