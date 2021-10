José Abreu vai ser candidato a deputado pelo PT; Lula é contra

Conhecido por polêmicas na web, o ator José de Abreu, de 75 anos, decidiu ser candidato a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o artista quer apoiar Lula nas eleições presidenciais e Marcelo Freixo, do PSB, para governador em 2022.