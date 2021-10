José Alfredo encontra Maurílio em seu lugar na ‘Império’ e fica possesso

José Alfredo (Alexandre Nero) está todo feliz por voltar a colocar os pés na sua tão amada Império. Mas a alegria dura pouco, pois ele entra na sua sala e dá de cara com Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) sentado em sua cadeira.

Maurílio joga na cara de Zé que tudo o que fez foi ajudar a família Medeiros a sair do sufoco. Mas claro que o comendador fica revoltado com a insinuação:

“Você roubou, afanou e guardou o meu dinheiro em um lugar seguro. (…) Eu juro que sei de tudo: que você está pode trás das armações para me derrubar e que não está sozinho.”

“Você pode ser tudo, menos o filho do meu amigo Sebastião Ferreira. E nem é Maurílio. Fui a São João del Rei e falei com dona Jesuína Ferreira, mãe do verdadeiro Maurílio, que você assumiu o nome depois que morreu.”