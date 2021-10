Jovem atacante de 17 anos fará avaliação no Palmeiras – Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Sonhando um dia vestir a camisa de um grande clube no cenário brasileiro, fora do país, e até mesmo jogar na Seleção Brasileira, o jovem atleta Devid Santos, 17 anos, vai ter mais uma oportunidade na vida futebolística, onde passará por mais uma avaliação na próxima semana, desta vez no Palmeiras, num período de 30 dias.

Devid, atua como atacante pelas beiradas, é muito rápido e inteligente com ou sem a bola ao mesmo tempo.

EU ACREDITO

O atleta que espelha bastante no futebol do atacante Pedro, ex-Fluminense, hoje no rival Flamengo, espera corresponder toda a expectativa da comissão técnica nas categorias de base do Alviverde e ficar num clube conhecido mundialmente. Antes, de seguir para o Sub 17, do Palmeiras, Devid, passou por Rezende-RJ e Fluminense, respectivamente.

“Estive nestas duas agremiações, mas por problemas pessoais na família a minha cabeça estava em outro pensamento e não dei continuidade”, disse.

SEGUE TRABALHANDO

O jogador falou que segue trabalhando e mantendo a forma física.

Graças a Deus foi tudo sanado e resolvido e isso me deu mais entusiasmo, coragem e principalmente força pra mim buscar meu objetivo que é jogar futebol e um dia ser profissional. Eu acredito e muito no meu talento e vou colocar em prática. Enquanto não chega a minha vez de passar por avaliação no Palmeiras, venho mantendo a minha forma física aqui em Bertioga, pois quero me apresentar com 100% em condições pra ir a campo e poder demonstrar meu potencial “, disse o jovem comandante e promissor na carreira.