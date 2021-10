Jovem que sobreviveu a atentado segue internada; PC realiza buscas a suspeito

A jovem que sobreviveu ao atentado ocorrido na manhã desta segunda-feira (25), dentro do cartório de registro civil de Olivença, e que resultou na morte de Damiana Roberto Correia, 45, segue internada no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. RELEMBRE AQUI. Filha de Damiana e irmã de Dayrla, Darlanne Maynara acusa o ex da…

A jovem que sobreviveu ao atentado ocorrido na manhã desta segunda-feira (25), dentro do cartório de registro civil de Olivença, e que resultou na morte de Damiana Roberto Correia, 45, segue internada no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. RELEMBRE AQUI.

Filha de Damiana e irmã de Dayrla, Darlanne Maynara acusa o ex da irmã de persegui-la e realizar ameaças constantes. Um boletim de ocorrência foi registrado pela vítima, acusando o ex de ameaça. SAIBA MAIS AQUI.

Em boletim enviado à imprensa na manhã desta terça (26), a assessoria do HEA infrmou que a jovem passou por avaliação de bucomaxilofacial, ortopedista e cirurgião, foi submetida a tomografia e raio-x e não precisou ser submetida à cirurgia. A paciente está na enfermaria, estável e consciente.

O crime foi registrado, inicialmente, pelo delegado plantonista, Daniel Meyer, mas o inquérito será presido pelo delegado Hugo Leonardo, que já deu início às oitivas. O corpo de Damiana já foi liberado para sepultamento.

Em suas redes sociais, Darlanne voltou a fazer acusações contra o ex da irmã e lamentou a perda da mãe.