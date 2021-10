Juazeirense anuncia novo treinador para a disputa da Pré-Copa do Nordeste, que começa em outubro – Futebol Interior

Juazeiro, BA, 1 (AFI) – Na manhã desta sexta-feira, o Juazeirense anunciou a contratação de seu novo treinador. Trata-se de Betinho, de apenas 34 anos. O comandante chega no Estádio Adauto Moraes ainda na sexta e já deve comandar o primeiro treinamento.

Seu último trabalho foi no Lagarto, de Sergipe, onde foi vice-campeão Estadual.

OUTROS TRABALHOS

Betinho também já trabalhou em clubes como Confiança, Itabaiana, Sergipe, Guaratinguetá, Asal e Frei Paulistano, equipe que foi campeão estadual em 2019.

MONTAGEM DO ELENCO

Com 70% dos jogadores mantidos na temporada passada, a diretoria do clube anunciou dois reforços na quinta-feira. O lateral Suzart e o atacante Ronaille, que estavam no Grapiúna-BA.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Canção de Fogo já está se preparando para a Pré-Copa do Nordeste e estreia no dia 12 de outubro, contra Central, no estádio Adauto Moraes, às 19h.