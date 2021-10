Juju Salimeni fala sobre relação de 14 anos com Felipe Franco: ‘Tóxico para ambos’

A musa fitness Juju Salimeni revelou que a experiência de se relacionar durante 14 anos com Felipe Franco não foi nada legal. Questionada por um internauta se toparia um novo relacionamento que durasse tanto tempo ela afirmou: “com certeza não”>

“Muitas vezes a separação é a melhor escolha em nome da saúde mental do casal. Soltar dói menos do que forçar pra segurar, mas infelizmente esse conhecimento a gente só adquire com maturidade”, finalizou a musa fitness.