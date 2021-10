Juliette abre o jogo sobre medo de cancelamento: ‘Não estou preparada’

Não é todo mundo que consegue aguentar a pressão de um cancelamento. A campeã do BBB 21, Juliette, revelou em entrevista para a Glamour, que teme sofrer com o “hate” da internet.

“Até comentei que não estou preparada para o cancelamento, sou muito sensível. Até agora recebi muito amor, quase nada de hate. A pouca experiência que tive já me machucou”, revelou.

A cantora ainda foi sincera sobre suas opiniões, enquanto pessoa pública, sobre assuntos importantes. Seria contraditório se eu me omitisse. Vou fazer, vou falar, mas com responsabilidade, porque sei do peso das minhas palavras. Tento falar de uma forma que não machuca. O artista tem uma responsabilidade, e uma dívida social. Quando você não se expõe, quando você se omite, prejudica a sociedade. Tem que se posicionar, sim. Promova algo positivo. Eu não me omito”, afirmou.

Juliette ainda revelou que teve dificuldades para lidar com a fama após o reality “Fiquei muito (assustada). […] Precisei revisar os antigos acontecimentos da minha vida, claro, que em proporções menores, que me prepararam para receber tudo o que recebo hoje. Só enfrentei mais um desafio”, finalizou.