Juliette gera climão com duo Anavitória em programa de TV: ‘Não sabe da treta’

Juliette Freire recebeu o duo Anavitória no TVZ, programa do Multishow comandado por ela, e cometeu uma bela gafe, nesta quinta-feira (30).

As cantoras ficaram completamente sem jeito, o que foi notado pela web. O constrangimento ocorreu porque a dupla rompeu com Tiago Iorc após o músico não autorizar a liberação de uma canção. Inclusive, na época, o cantor apontou dedos nas redes sociais e chegou a envolver o antigo empresário na confusão.

O escritório que gerencia a carreira de vocês e já trabalhou comigo — não trabalham mais — vem repetidamente sabotando meu trabalho e agindo de má-fé, causando danos, inclusive, financeiros. A música é para as pessoas, mas a lei do direito autoral existe para proteger os artistas. Em relação à liberação da música, podem ficar tranquilas. Acredito que as coisas ficarão entendidas”, declarou ele no período do burburinho.