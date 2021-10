Julinho Porradão agita Penedo neste sábado, aniversário da Victor Center

Todo show também será transmitido ao vivo pela BoaTV

Nesta sexta e sábado na Victor Center da parte alta, acontecerá grande celebração de comemoração de 20 anos de existência da Victor Center na cidade ribeirinha penedense.

O artista baiano, Julinho Porradão, se apresentará na loja a partir das 17h, deste sábado (30) com um repertório bastante eclético envolvendo MPB e Axé. Já na sexta-feira, a cantora penedense Maxylene Cruz abrirá as comemorações com sua performance artística. A entrada é gratuita para os clientes, confira o vídeo do cantor fazendo o chamado para este evento:

Quer assistir esse showzão no conforto de sua casa? Basta acessar o link abaixo:

Da Redação