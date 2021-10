Julio Amorim destaca importância da Copa Rio para fechar o ano em alta no Volta Redonda – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 06 (AFI) – Maior campeão da Copa Rio, o Volta Redonda agora vai atrás do penta. O clube voltou ao torneio após a decisão do TJD-RJ de eliminar o Sampaio Corrêa por conta da escalação irregular de um atleta. Sensação do Campeonato Carioca durante o primeiro semestre, a equipe do Sul Fluminense não se classificou à segunda fase da Série C do Brasileiro por muito pouco e tem na competição estadual a chance de fechar o ano em alta, conforme afirma o lateral-direito Julio Amorim.

“O nosso time está levando a Copa Rio mundo a sério. É uma forma de terminar a temporada de maneira digna. Independente contra quem for e em qual local for, sabemos que seremos olhados de maneira diferente por conta do nível de competição que estamos vindo. É necessário fazermos bons jogos para alcançar o objetivo principal”, disse.

NÃO SERÁ FÁCIL

Para buscar a classificação à semifinal para enfrentar o Madureira, o Volta Redonda primeiro terá que passar pelo Maricá. Julio Amorim destaca a qualidade do adversário e afirma que quem errar menos tende a ter êxito no torneio eliminatório.

“Estamos cientes de que vamos enfrentar uma equipe qualificada, mas também sabemos da responsabilidade que carregamos. A busca por esse título é uma obrigação que temos, então é entrar em campo e fazer valer o nome do Volta Redonda. É uma conquista importante para o clube. Não podemos errar porque é um campeonato mata-mata e precisamos aproveitar as oportunidades”, afirmou.

DATAS E HORÁRIOS

O primeiro duelo entre Voltaço e Maricá ocorre na próxima sexta-feira, 8, às 15h, no Estádio Alziro de Almeida, o Alzirão, em Itaboraí. A volta está marcada para o dia 13, quarta-feira, também às 15h, no Raulino de Oliveira.