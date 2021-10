Junior Rocha e Ypiranga-RS foca em reabilitação no confronto diante de seu ex-clube – Futebol Interior

Erechim, RS, 7 (AFI) – A equipe do Ypiranga-RS vem treinando forte visando a recuperação no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, após a derrota na primeira rodada para time do Tombense-MG por 1 a 0 em Erechim, o time do técnico Júnior Rocha busca recuperação diante do Novorizontino-SP.

O técnico Júnior Rocha tem trabalhado muito na sua equipe com objetivo de conquistar uma grande vitória fora de casa diante do Novorizontino, e tem aproveitado a semana de treinamentos para corrigir os erros que aconteceram na inesperada derrota em casa para o Tombense, quando sua equipe desperdiçou várias oportunidades que poderia lhe dar a vitória.

“É momento de corrigirmos as falhas e sermos efetivos nas conclusões, até porque diante do Tombense criamos muitas oportunidades e acabamos desperdiçando e não podemos errar desta forma, pois agora é outro campeonato e a recuperação tem que ser de imediata”, disse o treinador.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo desafio do Ypiranga em busca da sua recuperação no Grupo D do Brasileiro da Série C será o Novorizontino no próximo sábado (09), em Novo Horizonte, as equipes se enfrentaram apenas duas vezes em suas histórias o Canarinho venceu o primeiro confronto no primeiro turno por 3 a 2, em Erechim e uma vitória para o Tigre por 1 a 0 jogando em casa.

“Estamos vivos na competição e teremos pela frente um grande adversário que eu conheço bem e tivemos a oportunidades de enfrentá-los duas vezes com certo equilíbrio e sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas queremos manter este objetivo do acesso então vamos jogar com inteligência e muita cautela até porque eles vem de um resultado negativo também na primeira rodada e espero que possamos realizar uma grande partida em busca dos três pontos”, disse técnico Júnior Rocha.

O JOGO

O treinador vai enfrentar seu ex. clube pela terceira vez já que houve dois confrontos na primeira fase com uma vitória para cada lado, Junior Rocha comandou o Novorizontino no Paulistão de 2017, Ypiranga e Novorizontino se enfrentam neste sábado (09), às 19hs., no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte em jogo da 2ª rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro Série C