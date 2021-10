Júnior Rocha quer o Ypiranga-RS com foco total contra o Novorizontino – Futebol Interior

Erechim, RS, 29 (AFI) – A equipe do Ypiranga-RS continua os treinamentos visando o jogo decisivo diante do Novorizontino-SP, neste sábado (30), às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, só a vitória interessa para o time do técnico Júnior Rocha, que acredita nos seus atletas em busca de uma vitória para se manter vivo no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C.

Neste quadrangular final o Ypiranga conquistou apenas dois pontos nas três partidas disputadas e para continuar na briga pelo acesso, terá que vencer o Novorizontino em casa e o Tombense fora de casa na última rodada desta segunda fase.

AINDA DÁ

No cargo há nove meses, o treinador acredita e quer a reabilitação da sua equipe para continuar vivo no campeonato.

“Quadrangular muito difícil com jogos truncados, mas tivemos a chance de ter saído com vitória diante do Manaus, mas agora é pensa única e exclusivamente no Novorizontino e só a vitória nos interessa e vamos em busca desses três pontos para poder decidir na última rodada”, disse o treinador.

RETROSPECTO DO CONFRONTO

As duas equipes já se enfrentaram três vezes nesta Série C do Brasileiro com resultados muito equilibrados, na primeira fase o Ypiranga venceu em casa por 3 a 2, no returno vitória do Tigre por 1 a 0 e esse foi o mesmo placar na primeira rodada do quadrangular para o Novorizontino, em Novorizonte. Agora, voltam a se enfrentar em jogo decisivo que mantém as chances para os donos da casa e para o visitante que ficaria próximo do acesso.

“As duas equipes já se conhece foram três jogos com resultados completamente apertados para ambos os lados, mas os jogadores estão focados e concentrados para realização de uma grande partida e contamos com apoio de nossos torcedores para que possamos ainda brigar por este acesso”, disse o técnico Junior Rocha.