Juventude admite perder destaque após o Brasileirão – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 05 (AFI) – O Juventude está lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, mas mesmo assim tem jogador que vem conseguindo se destacar. Esse é o caso do meia Guilherme Castilho.

Emprestado pelo Atlético-MG até dezembro, o meia é titular absoluto no time de Marquinhos Santos. Na atual temporada, Guilherme Castilho marcou sete gols e deu quatro assistências em 32 partidas.

As boas atuações com a camisa alviverde chamaram a atenção de alguns clubes, inclusive do próprio Atlético-MG. Por tudo isso, o executivo Marcelo Barbarotti não acredita na permanência de Castilho no Alfredo Jaconi em 2022.

“Existe uma assédio muito grande, e o próprio Atlético-MG recebe alguns relatórios do atleta já pensando na temporada de 2022. Teve um momento que nós tivemos que trabalhar nos bastidores para não deixar a saída do atleta acontecer. Então, com certeza, ele vai terminar o ano conosco, mas depois disso vai continuar crescendo dentro do mercado”, disse o dirigente.

Com Guilherme Castilho em campo, o Juventude tem nesta quarta-feira um confronto direto contra o Sport, a partir das 19 horas, na Arena de Pernambuco, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Na 15ª colocação, com 27 pontos, o Juventude tem sete a mais que o Sport, adversário desta rodada e penúltimo colocado do campeonato.