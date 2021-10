Juventude deve ter volta de artilheiro para respirar contra a degola – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 08 (AFI) – Em busca da reabilitação no Brasileirão, o Juventude deve ter um importante reforço para o jogo deste sábado, contra o América-MG, no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada.

Desfalque nas últimas duas partidas – contra Palmeiras e Sport – por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda, o artilheiro Ricardo Bueno deve ficar à disposição de Marquinhos Santos.

Ainda no ataque, o treinador deve fazer outra mudança. De volta contra o Sport após um período afastado por questões disciplinares, Paulinho Boia entrou bem e tem tudo para retornar ao time titular no lugar de Capixaba.

A dúvida está no outro extremo. Substituído no final do jogo contra o Sport após se chocar com Marcão, o goleiro Douglas Friederich levou pontos na cabeça e ainda será reavaliado. Caso não tenha condições, Marcelo Carné entra em seu lugar.

A provável escalação do Juventude é: Douglas (Marcelo Carné); Michel Macedo, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson e Guilherme Castilho; Paulinho Bóia, Sorriso e Ricardo Bueno.

Com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, o Juventude está na 15ª colocação, com 27 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro da zona de rebaixamento. O Imortal, porém, tem duas partidas a menos.