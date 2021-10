Juventude x América-MG – Para respirar contra a degola! – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 08 (AFI) – Juventude e América-MG não querem retornar à Série B do Brasileiro e por isso o jogo neste sábado é de extrema importância. Os dois times fazem um confronto direto a partir das 21 horas, no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada.

Oscilando nas últimas partidas, o Juventude está na 15ª colocação, com 27 pontos, quatro a mais que o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, perdeu o confronto direto com o Sport, por 3 a 1, em Recife.

Já o América-MG vive um grande momento no campeonato e quer se distanciar de vez da zona de rebaixamento para sonhar com algo a mais. Na décima colocação, com 30 pontos, o time mineiro defende uma invencibilidade de sete jogos e vem de duas vitórias seguidas, sendo a última delas sobre o Palmeiras, por 2 a 1, de virada.

MUDANÇAS NO ATAQUE

Para buscar a vitória, Marquinhos Santos vai mexer no ataque do Juventude. Desfalque nas últimas duas partidas com um desconforto muscular, o artilheiro Ricardo Bueno está de volta. Já Paulinho Boia retornou contra o Sport depois de um período afastado por indisciplina, entrou bem e deve ganhar a vaga de Capixaba.

A dúvida do treinador está no gol. Substituído no fim do jogo em Recife após um choque de cabeça com Marcão, Douglas Friederich precisou levar pontos e será melhor observado. Caso não tenha condições, Marcelo Carné entra em seu lugar.

COELHO TEM DESFALQUE

A intenção de Vagner Mancini era não mexer no América-MG depois da boa atuação diante do Palmeiras, mas isso não será possível. Autor do gol de empate, o lateral-direito Patric recebeu o terceiro cartão amarelo e dá lugar para Diego Ferreira.

O América-MG ainda pode ter outra baixa. Substituído por conta de um desconforto muscular na coxa, Mauro Zarate é dúvida. Principal contratação em 2021, o argentino não demorou para se destacar no time. Em seis jogos, foram duas assistências e um gol.