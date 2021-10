Juventude x Bahia – Confronto direto para fugir do rebaixamento! – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 29 (AFI) – Com o Campeonato Brasileiro na reta final, os confrontos diretos serão decisivos, tanto na parte de cima da tabela quanto na de baixo. Neste sábado, às 19h15, o Juventude recebe o Bahia no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 29.ª rodada. Os dois estão na luta contra o rebaixamento.

CLASSIFICAÇÃO

Há seis jogos sem vencer, o Juventude soma 29 pontos e abre o Z-4 em 17.º lugar. Em caso de vitória, deixará a zona de rebaixamento, já que o Santos tem 32 e perderia no saldo de gols, atualmente empatado em -9. O time gaúcho vem de empate sem gols com o Ceará, que marcou a estreia do técnico Jair Ventura.

O Bahia também trocou de comandante recentemente e chega em um momento melhor. Em cinco jogos de Guto Ferreira, foram duas vitórias e três empates. Com isso, o Bahia aparece em 15.º lugar com 32 pontos.

JUVENTUDE

O técnico Jair Ventura precisará fazer ao menos uma mudança no Juventude. Isso porque o goleiro DouglasFriedrich não poderá jogar por pertencer ao Bahia. O experiente Marcelo Carné, titular no primeiro turno, é o substituto imediato, mas como vem se recuperando de lesão, pode não estar 100%. A outra opção seria de William Assmann, de 23 anos.

Outros recuperados de lesões são o meia Wagner e o atacante Ricardo Bueno, que devem ficar à disposição. O meia Wescley também foi desfalque e retorna, enquanto o atacante Paulinho Boia está fora, pois está sendo negociado.

Jair Ventura analisou o primeiro e, agora com mais tempo de trabalho, espera converter o desempenho em gols.

“Não tem milagre em três dias. Demos continuidade ao que vinha sendo feito. Temos que parabenizar os jogadores pelo desempenho e pela entrega no último jogo. Agora, temos que manter isso e traduzir em gols. Estamos no caminho certo”, analisou.

BAHIA

Já o Bahia terá desfalques nas duas laterais, já que Nino e Matheus Bahia estão suspensos. Na direita, Renan Guedes e Douglas Borel são opções, enquanto na esquerda deve jogar Juninho Capixaba. Ainda há dúvida no meio-campo porque Lucas Mugni se recupera de lesão. Se não tiver condições, entra Índio Ramírez.

Ao comentar sobre as mudanças, Guto Ferreira passou confiança para os que entrarem.

“A gente não pode chorar os guerreiros que não podem lutar. Temos que fortalecer aqueles que vão lutar. São esses que eu tenho certeza de que vão para lá buscar fazer um grande jogo. A gente sabe da dificuldade que é jogar em Caxias do Sul. O Juventude, dentro de casa, é muito forte”, alertou.