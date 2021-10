Kallyl comemora boa fase do Vila Nova e destaca importância de manter o mesmo nível da Série B na competição – Futebol Interior

Goiânia, GO, 27 (AFI) – O Vila Nova passou com autoridade para as quartas de final da Copa Verde. Na última semana, a equipe derrotou o Rio Branco de Venda Nova-ES por 3 a 0, em Goiânia, e avançou de fase. Dividindo-se entre o torneio regional e a Série B do Campeonato Brasileiro, competição em que está há nove jogos com invencibilidade, o Tigre vem correspondendo à altura. Para o meio-campista Kallyl, o segredo para a boa fase é um só: trabalho.

“Tivemos um bom início na Copa Verde, mas sabemos que andamos só um degrau do nosso objetivo. Conseguimos colocar em prática o que tínhamos treinado e a ideia é que a evolução aumente a cada jogo. Ela pode ser vista principalmente na Série B. Através de muito trabalho diário, a gente vem mostrando isso em resultados no returno. Somos o segundo em pontuação geral e com nove jogos sem derrotas. Esperamos seguir com esse bom momento”, destaca.

TIME ALTERNATIVO

Na linha de frente de duas competições, o Vila Nova optou por uma escalação alternativa na Copa Verde. Titular contra o Rio Branco de Venda Nova, Kallyl também ganhou oportunidade durante a vitória sobre o Brusque-SC, domingo, pela Série B. Ele falou sobre estar sempre pronto para entrar em campo quando for acionado:

“As oportunidades vão surgindo através de muito trabalho, não só pra mim como para todos do elenco. O professor Higo e toda a comissão nos passam total confiança e, quando elas aparecerem, temos que estar preparados para ajudar os que estão jogando” afirma Kally

MANTER O NÍVEL

O atleta falou sobre manter o nível de atuação

“Na Copa Verde, começamos com um time totalmente diferente da Série B e conseguimos um resultado positivo no primeiro jogo. É importante manter o mesmo nível de atuação nas duas competições, buscando as vitórias e trazendo alegrias aos torcedores” complementa o atleta.

PÉS NO CHÃO

Apesar da boa fase vivida pelo Vila Nova, Kallyl rechaça o título de favorito contra o Aquidauanense, adversário das quartas de final. Segundo o meia, a superioridade será mostrada dentro de campo

“Temos total respeito a qualquer adversário. Esse respeito se coloca dentro de campo, portando-se com seriedade e, principalmente, ganhando os jogos. A partida se inicia com números iguais de atletas para cada equipe. O favoritismo é de quem for mais competente, de quem errar menos, acertar mais e conseguir o resultado positivo para o seu lado. E é com grande humildade que vamos em busca dessa classificação para subirmos mais um degrau das nossas metas dentro da competição”, finaliza Kallyl.

PRÓXIMA PARTIDA

De olho na semi da Copa Verde, o Vila Nova enfrenta o Aquidauanense pela partida de ida das quartas de final na quinta-feira, 28, às 16h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul.