Karol Conká abre o jogo sobre Bil Araújo: ‘Dei uma carreira pra ele aqui fora’

Parece que a “língua de chicote” de Karol Conká a acompanhou fora do “BBB 21”. Em entrevista ao podcast “De Frente Com a Blogueirinha”, na última quinta-feira (21), a cantora abriu o jogo sobre a relação com o influencer.

“Mas quem é Bil? Não, quem é Bil, gente? Ah, o Bil! Não tem nada para falar. Já fiz meu papel, já dei uma carreira bem bonita pra ele aqui fora. Ele só não está sabendo aproveitar”, disparou a rapper.

Karol e Bil viveram um affair dentro da casa mais vigiada do Brasil e o casal acabou em confusões causadas pela cantora com outros participantes como Juliette e Carla Diaz.

Em uma recente conversa com Lary Bottino, eliminada da semana em “A Fazenda”, o influencer falou sobre o envolvimento.

“A gente pega trauma, né. Das experiências que a gente teve. Entendeu? A primeira foi uma das piores. Eu não queria mesmo, e a mulher me beijou à força”, disse.

Veja vídeo com a declaração da rapper: