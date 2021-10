Kimberly-Clark abre vagas de emprego pelo país

Kimberly-Clark abre NOVAS vagas de emprego para profissionais na função de Promotor de Merchandising em Suzano (SP), Paranaguá (PR) e Salvador (BA). Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira todas as informações e como se inscrever!

Kimberly-Clark anuncia oportunidades de emprego



Foram anunciadas mais de 15 oportunidades de emprego abertas para contratação de colaboradores capacitados no cargo de Promotor de Merchandising em Suzano (SP), Paranaguá (PR) e Salvador (BA). Confira:

Talentos Profissionais com Deficiência – Suzano;

Promotor de Merchandising – Exclusivo para PCD – Paranaguá (PR);

Promotor de Merchandising – Exclusivo para PCD – Salvador (BA);

Promotor de Merchandising – Salvador (BA).

Ainda, além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza vale transporte, vale refeição, seguro de vida, auxílio creche, auxílio academia, convênio odontológico e convênio médico.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas abertas na Kimberly-Clark, os interessados devem acessar o link de inscrição, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a oportunidade desejada e, clicar em “Candidate-se”.

A Kimberly-Clark Brasil está no mercado há 17 anos, conquistando diariamente milhões de pessoas com seus produtos de elevada qualidade e tecnologia no setor de bem-estar e higiene.

